Programa no Paraná já distribuiu 6,3 mil óculos gratuitos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O programa Bons Olhos Paraná, tocado pelo Governo do Estado através da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), já chegou a 6.377 alunos da rede pública. A meta é atender 10.900 estudantes nessa primeira edição, que começou em abril e vai até setembro.

Até o momento, 3.657 óculos já foram entregues, outros 1.041 estão prontos para distribuição e mais 1.679 estão sendo confeccionados. Ou seja, a coisa está andando!

O secretário Rogério Carboni não esconde a empolgação com a iniciativa. “O Programa Bons Olhos Paraná é mais do que uma política pública de saúde. Ele devolve dignidade, autonomia e qualidade de vida para alunos que, muitas vezes, têm seus estudos comprometidos por não enxergarem bem”, destacou.

O investimento não é pequeno: R$ 5,5 milhões saindo do Fundo para a Infância e Adolescência (FIA), com aval do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca/PR).

No total, serão beneficiadas 67 mil crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos, estudantes do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. A iniciativa está acontecendo em 93 municípios paranaenses.

E como funciona? Os alunos passam por triagens e consultas oftalmológicas gratuitas nas próprias escolas. Depois do diagnóstico, quem precisa recebe óculos de grau com lentes antirreflexo e armações de acetato, que garantem conforto, durabilidade e qualidade visual.

O programa vai além de resolver problemas de visão: atua na prevenção de doenças oculares e ajuda a melhorar o aprendizado e a inclusão social da piazada em situação de vulnerabilidade.