Programa do Paraná ajuda financeiramente mulheres vítimas de violência

O Programa Recomeço, iniciativa do Governo do Paraná, está fornecendo apoio financeiro a 73 mulheres em situação de violência doméstica e familiar. As beneficiárias recebem o Auxílio Social Mulher Paranaense, destinado àquelas que precisam se afastar de suas residências devido a riscos à vida.

Atualmente, o programa está em fase piloto em 16 municípios que possuem Centros de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (CRAM).

O auxílio, instituído pela Lei n.º 22.323/2025, garante suporte financeiro por até 12 meses. O valor do benefício é equivalente a meio salário-mínimo nacional, totalizando R$ 810,50, com base no piso de R$ 1.621,00 em 2026. Mulheres com filhos na primeira infância, gestantes, lactantes ou com dependentes com deficiência recebem um acréscimo de 5% sobre o valor de referência.

Leandre Dal Ponte, secretária estadual da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, ressalta a importância do programa: “Ao assegurar apoio financeiro e articular a rede de atendimento, o Estado oferece condições concretas para que essas mulheres rompam com o ciclo da violência e reconstruam suas vidas com segurança.”

Além do auxílio financeiro, o Programa Recomeço inclui outras iniciativas, como o projeto-piloto Amiga Acolhedora, que oferece acolhimento familiar temporário, e a Casa da Mulher Paranaense, que concentra serviços de atendimento e orientação. Essas ações integradas visam fortalecer a rede de proteção e promover a autonomia das mulheres em situação de vulnerabilidade.

O Paraná registrou uma redução de 20% nos casos de feminicídio em 2025, segundo dados do Sistema Nacional de Segurança Pública, indicando um possível impacto positivo das políticas públicas voltadas para a proteção das mulheres no estado.