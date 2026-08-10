Produção de cachaça cresce 72% e Paraná sobe no ranking nacional

O Paraná está entre os dez maiores produtores de cachaça do Brasil, segundo o Anuário da Cachaça 2026, divulgado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). O estado ocupa a 6ª posição nacional em número de cachaçarias e aparece em 7º lugar no ranking de densidade cachaceira, com um estabelecimento registrado para cada 159.793 habitantes.

Ao todo, o Paraná reúne 74 cachaçarias distribuídas por 45 municípios. O número representa um crescimento de 72% em relação a 2024, percentual superior à média da Região Sul, onde o avanço foi de 51,4% no mesmo período.

O levantamento também mostra o fortalecimento da produção paranaense em diversidade de rótulos. O estado possui 211 cachaças registradas junto ao Mapa, média de 2,9 produtos por estabelecimento, além de 298 marcas cadastradas, o equivalente a 4,1 marcas por produtor.

Além da produção de cachaça, o Paraná também se destaca no segmento de bebidas prontas. O estado está entre os 12 únicos do país que possuem estabelecimentos registrados no Ministério da Agricultura para produzir e comercializar caipirinha pronta para consumo, um mercado que vem ganhando espaço nos últimos anos.

No cenário nacional, Minas Gerais segue como a principal referência do setor. O estado concentra 564 cachaçarias, mais de 36% de todos os estabelecimentos registrados no Brasil, e lidera tanto em produção quanto em densidade, com uma cachaçaria para cada 37.806 habitantes.

Mercado da cachaça cresce no país

Em 2025, o Brasil chegou a 1.538 estabelecimentos produtores registrados, um crescimento de 21,5% em apenas um ano, segundo o Anuário da Cachaça. A produção formal está presente em 844 municípios brasileiros.

No mesmo período, os produtores declararam uma fabricação de aproximadamente 234,5 milhões de litros de cachaça. O mercado externo também segue em expansão. A bebida brasileira foi exportada para 76 países, movimentando US$ 17,07 milhões com o embarque de 7,96 milhões de litros. O Paraguai liderou em volume importado, enquanto os Estados Unidos responderam pelo maior faturamento.

Embora o Sudeste continue concentrando a maior parte da produção nacional, a Região Sul foi a que apresentou o maior crescimento proporcional no número de estabelecimentos registrados, com alta de 51,4%, reforçando a expansão da cadeia produtiva em estados como Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.