A maior do ano: abordagem de rotina na BR-163 termina em apreensão recorde de drogas no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 6,4 toneladas de maconha escondidas em um caminhão na BR-163, em Guaíra, no Oeste do Paraná. A ocorrência, registrada na manhã de sábado (8), é a maior apreensão de drogas realizada pela corporação no estado em 2026.

O veículo foi parado durante uma fiscalização no km 350 da rodovia, por volta das 5h25. O caminhão transportava um contêiner que, inicialmente, foi declarado como vazio pelo motorista. Durante a vistoria, no entanto, os policiais encontraram diversos fardos da droga no compartimento.

A carga foi pesada e totalizou 6.467 quilos de maconha. Conforme a PRF, o motorista, de 39 anos, admitiu que sabia do transporte do entorpecente e informou que o destino seria Curitiba.

Uma mulher, também de 39 anos, viajava como passageira e foi presa junto com o condutor. Os dois, o caminhão e a droga foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra para os procedimentos legais.