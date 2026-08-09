Colisão entre dois carros deixa quatro mortos em Palmas

Quatro pessoas da mesma família morreram em uma colisão frontal na PRC-280, em Palmas, no Sudoeste do Paraná. O acidente, envolvendo dois pais e seus filhos, aconteceu por volta das 4h30 deste domingo (9), quando os veículos seguiam em direções contrárias pela rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), em um dos carros estavam Jardel Locatelli, de 43 anos, e o filho Rafael Locatelli, de 22. Os dois morreram no local. Um adolescente de 16 anos que também ocupava o veículo ficou ferido e foi encaminhado para atendimento hospitalar.

No outro automóvel viajavam Radames Paris, de 48 anos, e o filho, de 13 anos. Ambos também morreram no local da batida. O nome do adolescente não foi divulgado. Uma mulher de 43 anos que estava no mesmo carro ficou ferida e foi levada ao hospital.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos dois sobreviventes.

O atendimento mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Civil e Polícia Científica. Após os trabalhos no local, os corpos foram recolhidos e os veículos retirados da rodovia.

As circunstâncias que levaram à colisão ainda serão apuradas.

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