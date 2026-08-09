Paraná ainda tem risco de temporais, ventos fortes e granizo neste domingo

O Paraná permanece sob risco de temporais neste domingo (9). De acordo com o mapa divulgado pelo Simepar e pela Defesa Civil, a maior parte do estado está em área de risco moderado para ocorrências meteorológicas, enquanto uma faixa do Sudoeste apresenta risco baixo.

A previsão aponta possibilidade de tempestades pontualmente intensas, com chuva forte em curto período, rajadas de vento, descargas elétricas e queda de granizo. Entre os possíveis impactos estão quedas de árvores e galhos, destelhamentos, alagamentos, danos em plantações e interrupções no fornecimento de energia. Nas rodovias, a chuva também pode reduzir a visibilidade.

O risco moderado abrange Curitiba e grande parte das regiões Norte, Noroeste, Oeste, Centro, Campos Gerais e Litoral. No Sudoeste, áreas próximas a Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão aparecem com risco menor.

Segundo o Simepar, Centro-Sul, Sudeste, Campos Gerais e Leste devem ter um domingo mais chuvoso. As instabilidades retornaram ao Paraná ao longo da semana e a previsão é de que a chuva continue em algumas regiões até segunda-feira (10).

No sábado (8), o estado já registrava chuvas isoladas, com núcleos de maior intensidade principalmente entre o Oeste, Centro-Sul, Campos Gerais e Norte. Essas áreas apresentavam também elevada ocorrência de descargas elétricas.

Diante da possibilidade de novos temporais, a orientação é evitar áreas alagadas e não procurar abrigo embaixo de árvores durante rajadas fortes de vento. A Defesa Civil também disponibiliza alertas gratuitos por celular: para receber os avisos por SMS, é necessário enviar o CEP para o número 40199.