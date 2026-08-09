Caminhoneiro que morreu após cair na Represa do Vossoroca é identificado

Foi identificado como Alex Guilherme Checchi, de 44 anos, o caminhoneiro que morreu após o veículo que dirigia sair da BR-376 e cair na Represa do Vossoroca, em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. O acidente aconteceu na manhã de sexta-feira (7).

Morador de Araucária, Alex teve o corpo localizado no sábado (8), depois de mais de um dia de buscas. O sepultamento ocorreu neste domingo (9), no Cemitério Jardim Independência, no município onde ele vivia.

O caminhão conduzido por Alex trafegava no sentido Santa Catarina quando saiu da pista, na altura do km 652, próximo à ponte sobre o Rio Vossoroca. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo estava sem carga.

Buscas mobilizaram mergulhadores e uso de sonar

Após o acidente, o Corpo de Bombeiros realizou buscas na água, nas margens da represa e em áreas de mata. A operação também contou com embarcação e equipamento de sonar.

No primeiro dia, mergulhadores chegaram a entrar na cabine submersa, mas não encontraram o motorista. Durante a tentativa de retirada do caminhão, a cabine se desprendeu e permaneceu dentro da represa.

Na manhã seguinte, uma equipe do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) fez uma nova varredura nas proximidades da cabine. O corpo de Alex foi localizado sob o para-choque do veículo e retirado da água.

Após o resgate, o corpo foi encaminhado ao posto da Polícia Ambiental para os procedimentos necessários. As causas que levaram o veículo a sair da pista e cair na represa ainda são investigadas.