A previsão do tempo para Londrina nesta quarta-feira (18) indica um dia predominantemente nublado, com céu coberto por nuvens durante a maior parte do período. As temperaturas devem variar entre a mínima de 21,6ºC e a máxima de 29,5ºC.

O tempo em Londrina apresenta características típicas de transição, com umidade relativa do ar em torno de 70% durante o dia. Durante o período diurno, o tempo em Londrina permanecerá majoritariamente nublado, com cobertura de nuvens alcançando 98%.

Os ventos soprarão do norte a uma velocidade de 10 km/h, com rajadas que podem atingir 26 km/h. A probabilidade de precipitação é de 20% ao longo do dia, com possibilidade de acumular até 0,41 mm de chuva, caso ocorra.

Previsão indica chuva para Londrina?

Segundo a previsão do tempo para Londrina, porém, existe um alerta importante: a probabilidade de tempestades com trovoadas chega a 70% tanto no período diurno quanto noturno. Embora a chance de chuva seja relativamente baixa durante o dia, as condições atmosféricas favorecem a formação de células de tempestade isoladas, o que exige atenção dos moradores da região.

No período noturno, o céu continuará encoberto, com cobertura de nuvens de 99%. Os ventos mudarão de direção, soprando do leste a 6 km/h, com rajadas de até 11 km/h. A umidade relativa do ar aumentará para 87%, e a probabilidade de chuva será de 15%, com possível acúmulo de 0,23 mm. A sensação térmica mínima ficará em torno de 24,3ºC.

O índice UV registrado para o dia será moderado, marcando 5 pontos na escala, o que recomenda o uso de protetor solar para quem precisar se expor ao sol nos horários de pico. O nascer do sol está previsto para as 05h31, e o pôr do sol ocorrerá às 18h48, proporcionando aproximadamente 13 horas de luz natural.

Lua na fase crescente gibosa

A lua estará na fase crescente gibosa, com o nascer do luar previsto para as 13h05 e o ocaso lunar às 01h13. Esta fase lunar, combinada com as condições atmosféricas instáveis, pode influenciar na intensidade das precipitações caso as tempestades se concretizem ao longo do dia.