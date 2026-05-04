Londrina tem segunda com céu aberto, mas temperaturas amenas

Os londrinenses podem esperar uma segunda-feira (04/05) de céu aberto e temperaturas agradáveis neste quarto dia de maio. A previsão do tempo em Londrina indica um dia ensolarado, com máxima de 27,8°C e mínima de 16°C, condições ideais para começar a semana com disposição.

O clima em Londrina durante o período diurno será marcado por sol pleno e pouquíssima nebulosidade, com apenas 4% de cobertura de nuvens. A sensação térmica deve atingir 29,1°C no período mais quente do dia, com umidade relativa do ar em torno de 68%. Os ventos sopram do leste-nordeste a 11 km/h, com rajadas que podem alcançar 21 km/h.

Para quem pretende se expor ao sol, é importante ficar atento: o índice UV está em 6, considerado alto. Isso significa que a radiação solar será intensa entre as 10h e 16h, exigindo o uso de protetor solar, chapéus e óculos de sol para evitar danos à pele. A boa notícia é que não há qualquer probabilidade de chuva durante todo o dia.

À noite, o tempo em Londrina continuará estável, com céu limpo e apenas 3% de cobertura de nuvens. A temperatura cai para a mínima de 16°C, com umidade relativa do ar subindo para 88%. Os ventos mudam de direção, vindo do sudeste a apenas 6 km/h, criando uma atmosfera tranquila e agradável para o descanso.

Esta estabilidade climática é característica do outono na região norte do Paraná, quando as frentes frias se tornam menos frequentes e os dias ensolarados predominam. As condições meteorológicas favoráveis devem permitir atividades ao ar livre tanto durante o dia quanto à noite, quando a lua minguante nasce por volta das 19h55.