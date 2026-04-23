Prêmio oferece R$ 30 mil para pequenos negócios de alimentação

O Instituto Assaí abre inscrições para a 9ª edição do Prêmio Academia Assaí, que busca incentivar e premiar micro e pequenos empreendedores do setor de alimentação de todo o país. Os interessados podem se inscrever gratuitamente até o dia 10 de maio, pelo site oficial.

Ao longo das edições, o programa já beneficiou cerca de 9.500 empreendedores e distribuiu mais de R$ 6,5 milhões em premiações, além de capacitações voltadas à gestão de negócios.

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Quem pode participar?

É preciso ter mais de 18 anos, residir nos estados onde o Assaí possui lojas e empreender no setor de alimentação. O faturamento do próprio negócio não pode ultrapassar R$ 360 mil por ano. A inscrição é online e inclui acesso ao curso de Educação Financeira para Empreendedores, da plataforma Academia Assaí.

Neste ano, o programa terá como tema central Finanças. Ao todo, serão destinados mais de R$ 1 milhão em premiações, como dinheiro no cartão pré-pago, crédito no aplicativo Meu Assaí, smartphones, consultoria individual.

Os estados considerados prioritários nesta edição são Pará (PA), Alagoas (AL), Maranhão (MA), Piauí (PI), Sergipe (SE), Espírito Santo (ES), Minas Gerais (MG) e Paraná (PR). Empreendedores de todos os estados com lojas do Assaí continuam aptos a participar normalmente da seleção.

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Prêmio em quatro etapas

O processo do prêmio é estruturado em quatro etapas. Os incentivos financeiros ao longo da jornada dos participantes pode chegar a R$ 30 mil individualmente. Na primeira fase, todos os inscritos terão acesso a uma semana de curso online em finanças, com conteúdos voltados à gestão e organização financeira dos negócios.

Na segunda etapa, 2.250 empreendedores serão selecionados para um curso complementar avançado e receberão R$ 400 em crédito no aplicativo Meu Assaí, incentivo voltado ao apoio na compra de produtos e abastecimento do negócio.

Na etapa seguinte, 20 participantes serão reconhecidos como vencedores regionais e participarão de uma semana de imersão presencial com atividades de capacitação e troca de experiências. Cada selecionado receberá mais R$ 4 mil em dinheiro, R$ 600 em crédito no aplicativo Meu Assaí, um smartphone e três horas de consultoria individual em gestão, além de participar de um evento especial realizado em loja.

Na fase final, quatro empreendedores serão reconhecidos como vencedores nacionais, após votação online e com participação de uma banca presencial de jurados. Cada um receberá mais R$ 15 mil em premiação, além de concorrerem a R$ 10 mil como destaque nacional e acesso a uma consultoria individual voltada ao desenvolvimento do negócio.

A distribuição regional dos premiados(as) prevê 900 participantes no Sudeste, 750 no Nordeste, 300 no Norte, 200 no Centro-Oeste e 100 no Sul.

Serviço

Prêmio Academia Assaí 2026 – Inscrições Gratuitas

Período de inscrições: 07 de abril a 10 de maio

Site oficial: www.premioacademiaassai.com.br

Critérios: Ter mais de 18 anos, atuar no setor alimentício (formal ou informal) e faturar até R$ 360 mil/ano.