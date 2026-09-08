Prazo para renegociar dívida com desconto de até 99% no Serasa termina nesta quarta

Quem está com o nome negativado tem até esta quarta-feira (9) para aproveitar uma oportunidade de quitar dívidas com desconto de até 99%. A ação vale para débitos em diferentes áreas, como bancos e cartões de crédito, financeiras, varejistas, securitizadoras e contas básicas de água, luz e gás.

Além do desconto na negociação, quem pagar a dívida à vista com o cupom disponível ainda garante um segundo cupom para compras, de até R$ 500, válido em uma plataforma de compras online — desde que o pagamento seja feito com saldo em conta ou em carteira digital vinculada.

Para conferir se há dívidas elegíveis e aproveitar o desconto, o consumidor deve baixar o aplicativo ou acessar o site do Serasa e verificar as ofertas disponíveis em seu CPF. O processo é simples: basta ativar o cupom de desconto na dívida escolhida e efetuar o pagamento à vista. Depois disso, um aviso é enviado por e-mail informando que o cupom extra para compras já está disponível, bastando acessar o link recebido para concluir a ativação.

A recomendação é não deixar para a última hora, já que o prazo se encerra nesta quarta-feira (09). Quem tiver dúvidas sobre como negociar pode buscar orientação diretamente pelo site ou aplicativo do Serasa, onde é possível simular as condições antes de fechar o acordo.