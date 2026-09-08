Caso do Posto Pelanda vai a júri popular em Curitiba nesta semana

O réu Ronaldo Massuia Silva será julgado pelo Tribunal do Júri a partir desta quarta-feira (9), na Comarca de Curitiba, em caso relacionado a um homicídio ocorrido no Posto Pelanda. A sessão está marcada para começar às 9h30 e tem previsão de se estender até sexta-feira (11).

Às vésperas do início do julgamento, a defesa técnica do ex-policial federal Ronaldo Massuia Silva divulgou nota à imprensa afirmando que o caso teve, ao longo dos anos, ampla repercussão pública, “moldada, em boa parte, por narrativas parciais e por informações apresentadas fora do contexto probatório dos autos”. Segundo a defesa, os elementos do processo, até então restritos à instrução criminal, serão agora apresentados de forma ampla perante o Conselho de Sentença.

Em nota, a defesa afirma acreditar que “diversos aspectos relevantes do processo ainda não foram expostos à opinião pública” e que a verdade dos fatos poderá vir “integralmente à tona” apenas em plenário, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. “Encaramos o início deste julgamento com confiança serena: serena, porque assentada no trabalho técnico consistente que sustenta a defesa de Ronaldo Massuia Silva desde o primeiro dia; confiante, porque acreditamos, sem qualquer reserva, na sociedade curitibana, a mesma que ocupará os bancos do júri popular”, diz a nota.

A defesa afirma ainda depositar confiança no julgamento popular como expressão da Justiça. “É nesse povo, e na Justiça que ele representa quando convocado ao exercício mais elevado da cidadania, o de julgar seus pares, que depositamos nossa confiança. Estamos certos de que, ao final da instrução em plenário, prevalecerá o veredito mais justo”, conclui o texto.