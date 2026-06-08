Prazo para renegociação de dívidas com a Sanepar termina nesta sexta-feira (12)

O prazo para clientes com débitos renegociarem contas de água e esgoto em atraso com a Sanepar termina nesta sexta-feira (12). O Programa Água em Dia + isenta a cobrança de multa por atraso e permite parcelamento do débito total com entrada reduzida e juros menores. A negociação pode ser feita por WhatsApp, telefone ou presencialmente nas Centrais de Relacionamento.

Entre as condições oferecidas está a possibilidade de negociar sem sair de casa, com valores das parcelas e da entrada lançados diretamente nas próximas faturas. Para clientes que tiveram o serviço suspenso por inadimplência, a Companhia programa o religamento em até 24 horas após a adesão ao programa.

Até a última sexta-feira (5), 44,4 mil clientes aderiram aos benefícios oferecidos por esta edição do programa, iniciada em novembro de 2025. A negociação pode ser feita pelo WhatsApp (41) 99544-0115, teleatendimento 0800 200 0115 ou presencialmente em uma Central de Relacionamento.

A Sanepar não exige pagamento direto em dinheiro, emissão de boletos, cobrança via pix ou pagamentos com cartões. Todos os valores acordados são incluídos nas faturas seguintes. Clientes de diferentes categorias podem aderir, inclusive beneficiados pelo Programa Água Solidária e aqueles com débitos em discussão judicial, desde que não incluam dívidas negociadas anteriormente.