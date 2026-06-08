Agências do Trabalhador oferecem 20,2 mil vagas no Paraná. Curitiba e RMC concentram mais oportunidades

O Paraná disponibiliza 20.220 vagas de emprego com carteira assinada nas Agências do Trabalhador em todas as regiões nesta segunda-feira (8). As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional, e podem ser consultadas presencialmente nas unidades ou pelo site da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda.

A função com maior número de oportunidades é a de alimentador de linha de produção, com 5.158 vagas abertas. Na sequência, aparecem as ocupações de abatedor (1.335 vagas), magarefe – especialista em cortes de carnes – (807) e operador de caixa (695).

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Curitiba e Região Metropolitana concentram o maior volume de oportunidades de trabalho do Paraná: 4.800. As principais funções oferecidas na capital são alimentador de linha de produção (541), auxiliar nos serviços de alimentação (245), faxineiro (239) e auxiliar de logística (223).

Na sequência, aparece a regional de Cascavel, com 4.797 vagas de emprego abertas. Os destaques são alimentador de linha de produção (1.654), abatedor (1.006), operador de caixa (161) e pedreiro (123).

Também existem oportunidades para as regionais de Campo Mourão (2.731 vagas), Pato Branco (2.201), Foz do Iguaçu (1.818), Londrina (1.687), Maringá (905), Guarapuava (514), Umuarama (348), Paranaguá (289), Ponta Grossa (160) e Jacarezinho (30).

Além das vagas operacionais e do setor de serviços, as agências oferecem oportunidades para profissionais com formação técnica e superior. São vagas para corretor de imóveis, analista contábil, esteticista, analista de comércio exterior, colorista e nutricionista.

Os interessados devem procurar a Agência do Trabalhador de seu município para orientação e encaminhamento às entrevistas. Também é possível consultar as vagas pela internet no site da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda.