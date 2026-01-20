Praias do Paraná têm 85% de águas próprias para banho

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Das 49 praias analisadas no litoral paranaense, 42 estão próprias para banho, segundo o último boletim de balneabilidade divulgado pelo Instituto Água e Terra (IAT). O índice de 85% de águas adequadas para recreação abrange pontos na Ilha do Mel, Pontal do Paraná, Matinhos, Guaratuba, Morretes e Antonina.

Na Ilha do Mel, cinco dos seis locais analisados estão próprios, com destaque para as praias do Farol, de Fora e Grande, que mantêm águas limpas desde o início da temporada. Pontal do Paraná, com a maior orla entre as praias, tem apenas um local impróprio entre 11 analisados. Matinhos alcança 93% de balneabilidade, enquanto Guaratuba registra 85%.

O IAT orienta que os banhistas observem a sinalização nas praias e balneários. Bandeira verde indica local próprio para banho, enquanto a vermelha aponta trechos impróprios. A recomendação é evitar o contato com a água nesses pontos, especialmente após períodos de chuva, quando a contaminação tende a aumentar.

Os boletins de balneabilidade são disponibilizados semanalmente durante a temporada de verão. As amostras de água são coletadas às segundas-feiras e analisadas no laboratório do instituto em Curitiba. O monitoramento verifica a contaminação por esgoto sanitário clandestino e indica a possibilidade de uso dos espaços públicos para atividades de lazer aquático.

Para manter as praias mais limpas, a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) está investindo R$ 1,4 milhão na limpeza de galerias de água de chuva. A empresa realiza serviço extra para prevenir que entupimentos na rede de drenagem pluvial causem transbordamento de esgoto no Litoral. Foram contratados dois caminhões de alta capacidade de sucção para esse trabalho.

A Sanepar alerta que a colaboração da população é vital. As redes de esgotamento sanitário não são projetadas para receber água da chuva. A orientação é que a água de calhas e ralos externos seja direcionada para a galeria pluvial, enquanto a água usada em banheiros, pias e tanques deve ir para a rede de esgoto.