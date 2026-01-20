Programas de pós-graduação com nota máxima crescem 32% no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O número de programas de pós-graduação de excelência no Paraná aumentou de 37 para 49 na última avaliação quadrienal da Capes, segundo análise do Conselho Paranaense de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG). O levantamento considerou dados de cerca de 95% dos programas de 20 instituições de ensino superior do estado.

Os programas com nota máxima 7 passaram de 9 para 16. A Universidade Federal do Paraná (UFPR) lidera com 6 programas, seguida pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) com 5. Já os programas com nota 6 aumentaram de 28 para 33, com destaque para UFPR (17), UEM (6) e PUCPR (5).

O presidente do CPPG, Paulo Roberto da Silva, ressaltou o amadurecimento da pós-graduação paranaense, destacando o papel de professores, orientadores e gestores, além dos investimentos de instituições de fomento estaduais e federais. O avanço também se refletiu no aumento de programas com notas 4 e 5, e na redução de 40% dos programas com nota 3.

Ramiro Wahrhaftig, presidente da Fundação Araucária, enfatizou que o crescimento reflete o impacto do fomento realizado pela fundação e pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, especialmente em ações de internacionalização e concessão de bolsas. Esses investimentos fortalecem a qualidade dos cursos e promovem o desenvolvimento regional.

O sistema de pós-graduação do Paraná se destaca pela capilarização, com 55% dos programas no interior do estado. Essa distribuição promove o desenvolvimento regional inclusivo, estimulando a fixação de talentos e impulsionando a inovação em todas as regiões.