Previsão do tempo em Curitiba: sol entre nuvens e chance de chuva

A previsão do tempo em Curitiba para esta terça-feira (20/1), indica um dia com sol entre nuvens e temperaturas amenas. O clima na capital paranaense será marcado por variações ao longo do dia, com possibilidade de chuva leve. A madrugada teve até um “friozinho” para quem estava com saudades de um cobertor.

Devido à intrusão de uma massa de ar mais seco sobre o território paranaense, observou-se uma redução das temperaturas mínimas em todo o estado na madrugada, em comparação aos dias anteriores, informa o Simepar.

A terça-feira começa com nebulosidade variável na faixa oeste do Paraná, enquanto na metade leste do estado a manhã terá predomínio de sol. No decorrer do dia, especialmente a partir da tarde, há formação e aumento de nebulosidade variável em diversas regiões, sem previsão de acumulados expressivos de chuva. O tempo mais estável é resultado do avanço gradual de uma massa de ar mais seca e fria, que também contribui para a redução das temperaturas.

A temperatura máxima prevista em Curitiba é de 22°C, com sensação térmica podendo chegar a 25°C. Já a mínima ficará em torno de 13°C, com sensação térmica de 12°C nas primeiras horas da manhã. A umidade relativa do ar variará entre 63% durante o dia e 88% à noite.

Durante o período diurno, o céu estará parcialmente ensolarado, com 71% de cobertura de nuvens. Há uma probabilidade de 20% de ocorrência de chuva, com acumulado previsto de 0,8 mm. À noite, a nebulosidade aumenta para 83%, mantendo uma pequena chance de precipitação.

Os ventos soprarão predominantemente do leste-sudeste, com velocidade média de 16 km/h e rajadas podendo atingir 29 km/h. O índice UV máximo será de 7, considerado alto, recomendando-se cuidados com a exposição solar, especialmente entre 10h e 16h.

Fique atento à previsão do tempo em Curitiba e programe-se para aproveitar o melhor que a terça-feira tem a oferecer, seja para atividades ao ar livre ou compromissos na cidade. Lembre-se de se proteger do sol e levar um guarda-chuva, caso necessário.