Praias das cidades de Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná e Paranaguá, no litoral paranaense, estão próprias e liberadas para banho. É o que garante o segundo boletim de balneabilidade divulgado pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP), nesta sexta-feira (27). Dos 49 pontos analisados, apenas um deles, em Antonina, está impróprio para banho.

No litoral, que ganhou reforço na segurança com a Operação Verão, o local preocupante e considerado impróprio fica na Ponta da Pita, na cidade de Antonina. Esta região, por sinal, segue imprópria desde o primeiro boletim, que é realizado com o objetivo de monitor a qualidade das águas no período de maior fluxo de veranistas. Assim, é possível medir a concentração de bactérias Escherichia coli (E.coli) na água.

Desta forma quando maior a quantidade de bactérias na água, maior os agentes patológicos que podem causar problemas gastrointestinais, vômitos e diarreias e banhistas. Todos os locais são sinalizados com bandeiras coloridas de acordo com a qualidade.

