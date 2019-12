O trânsito promete ser intenso para quem decidiu pegar a estrada e deixar Curitiba nesta sexta-feira (27). Segundo as previsões das concessionárias que administram as BRs 277, 116 e 376, rodovias que cortam Curitiba, o fluxo deve ser maior entre as 9h e 20h desta sexta-feira.

Na BR-277, por exemplo, o trecho que liga Curitiba ao Litoral deve ter aumento de 47 mil veículos nesta sexta-feira, segundo a Ecovia, que administra o trecho. No sábado (28), a previsão é de 35 mil veículos. Já na quinta-feira, dia 2 de janeiro, o fluxo será intenso das 8 da manhã até o fim da tarde, devendo atingir 42 mil veículos ao fim do dia.

Na BR-376, entre Curitiba e Santa Catarina, o pico de tráfego relacionado ao Ano-Novo deve se concentrar entre os dias 26, 27, 28 e de 2 a 5 de janeiro.

