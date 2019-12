Esta sexta-feira (27) será de tempo aberto e de temperatura alta em Curitiba. Segundo o Instituto Tecnológico Simepar, o dia vai ter mínima de 15 e máxima de 31 graus, sem possibilidade de chuva. O forte calor ultrapassando a marca dos 31 graus deve permanecer até a próxima terça-feira (30). A previsão para esses dias, inclusive, está mais quente que Salvador, capital da Bahia, que tem previsão de máxima de 27 graus hoje.

O calor segue forte na capital assim como o registrado nos últimos dias. Nesta quinta-feira (26), por exemplo, muitos curitibanos curtiram o calor na cidade e aproveitaram os parques para queimar calorias do Natal.

Vai dar praia!

No litoral do Estado, vai dar praia durante toda a sexta-feira e também nos próximos dias. A previsão aponta para um dia quente e sem chance de chuva. A máxima prevista chega a 30 graus e para o fim de semana, o sol irá permanecer firme e forte nos próximos dias. Não esqueça o protetor solar.

E no interiorzão, como fica?

No interior do Estado, o calor também vai pegar firme na rapaziada. Nesta sexta-feira, a máxima deve bater nos 31 graus. Para os próximos dias, a tendência que a temperatura aumente ainda mais. Aquele refresco será essencial para a hidratação. “Com relação as temperaturas, seguem a distribuição típica do estado: valores mais elevados no noroeste, por volta de 25 º C e mais baixos entre os Campos Gerais e o sul do estado, em torno dos 16 ºC”, explicou a meteorologista Ana Beatriz Porto da Silva.

