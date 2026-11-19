Uma fiscalização da Companhia Paranaense de Energia (Copel) identificou uma ligação irregular de energia elétrica na praça de pedágio da BR-369, entre Campo Mourão e Mamborê, no Centro-Oeste do Paraná. A vistoria foi realizada na terça-feira (17), com acompanhamento de forças de segurança, após uma denúncia recebida pela ouvidoria da companhia.

Durante a inspeção, os técnicos constataram que a estrutura estava conectada diretamente à rede elétrica e utilizava energia sem passar por um medidor de consumo. Como o equipamento não estava instalado no local, a energia utilizada não era contabilizada pelo sistema convencional de medição.

A partir da denúncia, a área de inteligência da Copel realizou um levantamento prévio da situação. Na sequência, funcionários da companhia foram até a praça de pedágio para verificar as condições do fornecimento. A irregularidade foi registrada em vídeo durante a operação.

O caso foi formalizado em boletim de ocorrência como suspeita de furto qualificado de energia elétrica.

Via Campo afirma que tenta regularizar fornecimento

Em nota enviada ao Boa Noite Paraná, da RPC TV, a concessionária Via Campo informou que assumiu a administração da estrutura em março deste ano. Segundo a empresa, a praça de pedágio já estava sem medidor de energia quando passou a ser responsável pelo local.

A concessionária afirmou ainda que comunicou a situação à Copel e que, desde então, busca regularizar o fornecimento de energia elétrica.