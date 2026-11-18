Motoristas que utilizam a PR-427 devem ficar atentos a uma interdição total prevista para o trecho entre Campo do Tenente e Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba. A rodovia ficará bloqueada na ponte sobre o Rio da Várzea entre os dias 23 e 30 de novembro para obras de manutenção e reforço da estrutura.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), o bloqueio começa na segunda-feira (23), às 8h, e a previsão é de que o tráfego seja liberado na segunda-feira seguinte (30), às 18h. O prazo, no entanto, poderá sofrer alterações conforme o andamento dos trabalhos.

As intervenções incluem serviços de reforço da estrutura metálica da ponte e etapas de concretagem. Como o concreto precisa passar por um período de cura, será necessário manter o trecho totalmente fechado, sem circulação de veículos durante a execução dos serviços.

PR-427 interditada: veja as rotas de desvio

Durante os oito dias de bloqueio, os motoristas deverão utilizar caminhos alternativos. Para caminhões, a rota de desvio indicada pelo DER-PR passa pelas rodovias BR-476 e BR-116.

Já os veículos leves poderão utilizar uma estrada municipal não pavimentada. O local da interdição será monitorado pelo Corpo de Policiais Militares Inativos Voluntários (CMEIV), que prestará apoio na orientação aos condutores.

O DER-PR recomenda que os motoristas respeitem a sinalização provisória e observem as orientações dos painéis de mensagens variáveis instalados na região.