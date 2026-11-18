Um homem de 40 anos foi morto a golpes de barra de ferro dentro de uma academia em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, nesta quarta-feira (18). A vítima, identificada como Adriano Anhasco, foi atingida na cabeça e na nuca durante o ataque, registrado por volta das 14h, na Avenida Pôr do Sol.

Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), Adriano recebeu pelo menos três golpes com uma barra de ferro utilizada nos exercícios físicos. A academia informou que ele era aluno do estabelecimento e que o suspeito teria entrado sem autorização, pulando a catraca de acesso.

A Polícia Civil identificou o possível autor do assassinato, mas ele ainda não havia sido localizado ou preso até a última atualização do caso. A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios de Foz do Iguaçu.

Uma das hipóteses apuradas é de que o crime tenha sido motivado por uma questão passional. A polícia investiga um possível envolvimento amoroso entre Adriano e uma mulher que também teria se relacionado com o suspeito.

De acordo com o delegado Ismael Rodrigues de Oliveira Melo, há informações preliminares de que a mulher e o possível autor estavam separados. As circunstâncias dos relacionamentos e a motivação do ataque ainda são investigadas.

Em nota, a academia lamentou a morte de Adriano e manifestou repúdio ao ocorrido. Por causa do assassinato, as atividades do estabelecimento foram suspensas até sábado (21).