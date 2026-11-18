A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) aprovou, nesta terça-feira (17), um projeto de lei que cria diretrizes para incentivar a instalação e a expansão de data centers no Estado. A proposta institui o Programa Paranaense de Incentivo a Centros de Dados (PRODATAPR), com medidas para atrair investimentos privados, estimular a economia digital e ampliar a oferta de empregos especializados.

De autoria dos deputados Luiz Fernando Guerra (Novo), Maria Victoria (PP) e Pedro Paulo Bazana (PSD), o projeto prevê ações para posicionar o Paraná como destino de investimentos em infraestrutura digital, inteligência artificial e novas tecnologias. Entre as iniciativas estão o incentivo a parcerias entre empresas, universidades e centros de pesquisa, além da ampliação da infraestrutura de telecomunicações.

O texto também autoriza o Governo do Estado a conceder benefícios fiscais às empresas participantes do programa. A proposta busca aproveitar características apontadas como vantagens competitivas do Paraná, como a oferta de energia renovável e a conectividade, além de incentivar a formação de profissionais para atender à demanda do setor.

Outro eixo do programa é a sustentabilidade. As diretrizes incluem o uso de fontes renováveis de energia, o aproveitamento do biometano, o consumo racional de água e a adoção de tecnologias sustentáveis para resfriar os equipamentos.

O projeto também prevê estímulo à qualificação de mão de obra e ao desenvolvimento da cadeia produtiva de tecnologia em diferentes regiões do Estado.

Por que atrair data centers?

Os data centers são estruturas que armazenam e processam grandes volumes de informações utilizados por empresas, governos, hospitais, universidades, instituições financeiras e plataformas digitais.

Com o avanço da inteligência artificial e da computação em nuvem, esses empreendimentos ganharam importância na infraestrutura tecnológica e na disputa por investimentos. No Brasil, São Paulo concentra a maior quantidade de instalações, seguido por Rio de Janeiro e Ceará. O Paraná também aparece entre os estados com presença no setor, com ao menos cinco estruturas já fixadas em seu território.

A proposta da Alep foi aprovada em um cenário de expansão nacional da atividade e após a criação, em setembro, do Regime Especial de Tributação para Serviços de Data Center (Redata), por meio da Lei Federal nº 15.504.

A legislação prevê incentivos tributários vinculados a compromissos de sustentabilidade, investimentos em pesquisa e desenvolvimento e uso de energia renovável ou de baixa emissão. Com o PRODATAPR, o Paraná pretende estabelecer diretrizes próprias para atrair empreendimentos e ampliar sua participação nesse mercado.