Poupatempo expande com novas unidades em Curitiba, Colombo e Guarapuava

A rede do Poupatempo Paraná será ampliada com a abertura de três novas unidades em fase de testes nos próximos dias. Nesta sexta-feira (12/12), iniciam as operações na unidade de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), localizada no Colombo Park Shopping. Na segunda-feira (15/12), abrem as unidades de Guarapuava, no Centro, e a terceira de Curitiba, na Avenida Paraná.

As novas unidades de Guarapuava e Curitiba funcionarão fora de shoppings, seguindo um modelo recentemente implementado em Araucária, na RMC. Todas as unidades operarão de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O atendimento ao público será realizado mediante agendamento prévio pelo site ou aplicativo Poupatempo Paraná, disponível inicialmente para Android.

Serviços do Poupatempo Paraná

O Poupatempo Paraná concentra mais de 240 serviços de diferentes órgãos estaduais em um único local, incluindo emissão da Carteira de Identidade Nacional, atendimentos do Detran-PR, Copel, Sanepar, Cohapar, Agências do Trabalhador e secretarias estaduais. As unidades já em operação registraram quase 80 mil atendimentos em todo o estado.

A fase de testes que antecede a inauguração oficial é realizada para validar sistemas, ajustar fluxos de atendimento e garantir o pleno funcionamento das estruturas. Recentemente, foram inauguradas oficialmente as unidades do Poupatempo em Foz do Iguaçu e Cascavel.