Natal de Curitiba tem estreias no Parque Náutico e Rua Bley Zornig

O Natal de Curitiba 2025 terá quatro grandes estreias nesta sexta-feira (12/12), com atrações para toda a família. O Drive-thru de Natal do Parque Náutico inaugura um circuito de 1,5 km com experiências cênicas e luminosas gratuitas no Alto Boqueirão, a partir das 19h. Os visitantes poderão percorrer o trajeto de carro ou em ônibus disponibilizados pela Prefeitura.

Na Rua Bley Zornig, no Boqueirão, estreia às 18h a programação do Natal na Bley, com shows gratuitos ao ar livre. A atração inclui uma árvore de Natal de 12 metros e apresentações da Orquestra de Cordas do Iguaçu e do Madrigal Cantate Bomino nesta sexta.

No Teatro Guaíra, às 20h30, ocorre a estreia do balé O Quebra Nozes, com os corpos artísticos do Centro Cultural Teatro Guaíra. As apresentações seguem até 16 de dezembro, com ingressos a preços populares.

Já na Capela Santa Maria, às 20h, a Camerata Antiqua de Curitiba apresenta seu concerto de Natal, com a Cantata & Oratório de Natal do compositor Johann Heinrich Rolle, sob regência do maestro Peter van Heyghen.

A programação da sexta-feira inclui ainda o tradicional Natal do Bradesco no Palácio Avenida, às 20h15, com apresentação do coral de 90 crianças no calçadão da Rua XV de Novembro. O espetáculo, que chega à sua 35ª edição, terá suas últimas apresentações neste fim de semana.