Natal de Curitiba 2025

Natal de Curitiba tem estreias no Parque Náutico e Rua Bley Zornig

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 11/12/25 16h11
Estreia do Drive-thru de Natal do Parque Náutico (Av. Mal. Floriano Peixoto, s/n, Boqueirão) Foto: Divulgação

O Natal de Curitiba 2025 terá quatro grandes estreias nesta sexta-feira (12/12), com atrações para toda a família. O Drive-thru de Natal do Parque Náutico inaugura um circuito de 1,5 km com experiências cênicas e luminosas gratuitas no Alto Boqueirão, a partir das 19h. Os visitantes poderão percorrer o trajeto de carro ou em ônibus disponibilizados pela Prefeitura.

Na Rua Bley Zornig, no Boqueirão, estreia às 18h a programação do Natal na Bley, com shows gratuitos ao ar livre. A atração inclui uma árvore de Natal de 12 metros e apresentações da Orquestra de Cordas do Iguaçu e do Madrigal Cantate Bomino nesta sexta.

No Teatro Guaíra, às 20h30, ocorre a estreia do balé O Quebra Nozes, com os corpos artísticos do Centro Cultural Teatro Guaíra. As apresentações seguem até 16 de dezembro, com ingressos a preços populares.

Já na Capela Santa Maria, às 20h, a Camerata Antiqua de Curitiba apresenta seu concerto de Natal, com a Cantata & Oratório de Natal do compositor Johann Heinrich Rolle, sob regência do maestro Peter van Heyghen.

A programação da sexta-feira inclui ainda o tradicional Natal do Bradesco no Palácio Avenida, às 20h15, com apresentação do coral de 90 crianças no calçadão da Rua XV de Novembro. O espetáculo, que chega à sua 35ª edição, terá suas últimas apresentações neste fim de semana.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.