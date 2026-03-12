Ponte de Guaratuba na reta final: iluminação e acessos em obras

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A construção da Ponte de Guaratuba atingiu um marco significativo com o fechamento do vão central (o “bejio”) do trecho estaiado, que agora totaliza 320 metros. Esse avanço coloca a obra na fase final de uma das etapas mais complexas da engenharia sobre a Baía de Guaratuba.

Segundo o boletim mensal de fevereiro/março, os apoios 04 e 05 já contam com 13 pares de aduelas executadas cada, somando 160 metros de cada lado. As estruturas foram concretadas no local pelo método dos balanços sucessivos, técnica que permite o avanço simultâneo da ponte a partir dos mastros centrais.

A instalação dos 12 pares de estais em cada um dos mastros dos apoios 04 e 05 foi concluída em fevereiro. Esses cabos de aço de alta resistência são responsáveis por sustentar o tabuleiro no trecho central e garantir a estabilidade da estrutura.

O segmento pré-moldado da ponte também está completamente finalizado, com 20 lajes concretadas nos 20 vãos previstos, totalizando 1.148 metros concluídos. A ponte terá 23 vãos ao longo de sua extensão principal, integrando o trecho pré-moldado aos três vãos do segmento estaiado.

Paralelamente, seguem os serviços complementares que darão forma ao aspecto final da obra. Estão em andamento a execução das barreiras rígidas centrais e laterais, a instalação de eletrodutos no passeio, a implantação dos guarda-corpos e a concretagem das áreas para pedestres e ciclistas. A instalação da iluminação pública também teve início.

Nos acessos, as frentes de trabalho avançam. No lado Guaratuba, as contenções foram finalizadas e seguem os serviços de terraplenagem, drenagem e início das camadas de pavimentação. No lado Matinhos, além da drenagem e pavimentação, o muro de solo reforçado já alcança 80% de execução.

A previsão é executar 50 mil metros quadrados de camadas estruturais de pavimento e 70 mil metros quadrados de revestimento asfáltico, incluindo o tabuleiro da ponte. Com 1.240 metros de obra de arte especial inseridos em um complexo viário de 3,07 quilômetros de extensão, a Ponte de Guaratuba avança para transformar a mobilidade no Litoral do Paraná.

Maratona Internacional do Paraná

O governador Ratinho Junior recebeu no Palácio Iguaçu a inscrição número 1 para a Maratona Internacional do Paraná (MIP), entregue pelos organizadores da prova. O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, recebeu a inscrição número 2.

A corrida reunirá cerca de 20 mil participantes, incluindo atletas profissionais e amadores de diversas regiões do Brasil e do exterior. As distâncias da Maratona Internacional do Paraná incluem 5 km, 10 km, 21 km e 42 km, atendendo desde corredores iniciantes até atletas de alto rendimento.