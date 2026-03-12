Acesso ao Aeroporto de Foz tem alterações por obra na BR-469

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir desta quinta-feira (12), o tráfego na BR-469 (Rodovia das Cataratas) será alterado no acesso ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, no Paraná. A mudança é necessária para o avanço das obras de duplicação da rodovia, que se estendem por 8,7 quilômetros, do portal de entrada do Parque Nacional do Iguaçu até o trevo de acesso à Argentina.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) orienta os motoristas a seguirem com cautela, obedecendo à sinalização provisória e às orientações dos funcionários no local.

No sentido Centro-Aeroporto, os veículos deverão acessar a pista duplicada à esquerda, com preferência para o fluxo Cataratas-Centro. Já no sentido Centro-Cataratas, o trajeto permanece inalterado pela marginal existente. Para quem segue das Cataratas ao Aeroporto, será necessário utilizar a marginal esquerda por cerca de 460 metros, acessando depois a pista duplicada à direita para retornar ao aeroporto.

No sentido Cataratas-Centro, os motoristas devem seguir o mesmo percurso inicial, acessando em seguida a marginal direita para prosseguir normalmente.

Detalhes da obra de duplicação

O projeto de duplicação da BR-469 inclui a construção de quatro viadutos: no km 2+260 (em frente ao Condomínio Ritz Cataratas), no km 3+970 (acesso ao bairro Remanso), no km 7+600 (próximo ao museu Movie Cars) e no acesso ao Aeroporto Internacional (km 6+760). Além disso, está prevista a construção de uma nova ponte sobre o Rio Tamanduá. Essas melhorias visam otimizar o fluxo de veículos na região, beneficiando moradores e turistas que visitam as Cataratas do Iguaçu.