Tiros disparados em frente a creche de Curitiba matam homem e ferem criança

Um homem foi morto a tiros em frente ao CMEI Nossa Senhora de Fátima, no bairro Abranches, em Curitiba, na manhã desta quinta-feira (12/3). A Polícia Militar do Paraná (PMPR) trata o caso como uma possível execução.

Segundo informações exibidas no Bom Dia Paraná, da RPC TV, ele estava em um carro que havia parado em frente à creche para deixar crianças no local. No veículo estavam três crianças, além de um homem e uma mulher, que seriam os pais.

Os disparos ocorreram no momento em que a mulher saiu do carro para levar duas das crianças até o CMEI. Enquanto ela caminhava em direção à entrada da unidade, o motorista foi alvo dos tiros. Uma terceira criança, que permaneceu dentro do veículo, também foi atingida e precisou ser socorrida.

A criança ferida foi encaminhada para atendimento hospitalar. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a gravidade dos ferimentos.

Por causa da ocorrência, a Rua Nelson Prevedello foi interditada no trecho em frente à unidade de ensino para o trabalho da perícia e a retirada do veículo. A direção do CMEI informou que as aulas devem começar apenas após a conclusão dos procedimentos no local.

A expectativa é de que a via permaneça bloqueada até o fim da manhã. A motivação do crime ainda será investigada pela polícia. O autor dos disparos não havia sido localizado até a última atualização do caso.