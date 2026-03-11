Supermercado em Curitiba oferece cursos gratuitos com receitas de Páscoa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir deste mês de março, o Angeloni retoma a agenda anual com cursos de gastronomia em Curitiba. Serão realizadas aulas especiais no espaço gastronômico Cozinha Dona Helena, com profissionais renomados e temas diversificados.

No Angeloni Água Verde, o primeiro curso do mês acontece nesta quinta-feira (12/03), com o chef Rodrigo Cabral ensinando a preparar sobremesas de Páscoa. No dia 17, o chef Robson Caffaro ministra aula com sugestão de menu para receber, e no dia 20 será a vez das receitas com bacalhau, com o chef Augusto Lustosa.

Já na loja do Bigorrilho, a programação começa no dia 19 de março, com o chef Rodrigo Cabral, que ministrará aula com sobremesas de Páscoa. No dia 24 será a vez da sugestão de um menu para receber, com o chef Robson Caffaro, e no dia 31, o chef Augusto Lustosa ensinará o preparo de receitas com bacalhau.

Os cursos começam às 19 horas, finalizando até 21 horas.

Como participar dos cursos de culinária do Angeloni

Para participar, é necessário fazer cadastro no site do Angeloni ou diretamente na recepção da loja. Quem ainda não é sócio do Clube Angeloni pode associar-se gratuitamente.

A inscrição para os cursos é feita mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. A quantidade recebida será encaminhada a instituições beneficentes.

Devidamente equipada para o setor gastronômico, a Cozinha Dona Helena é um espaço especialmente criado para possibilitar aos clientes participarem de cursos, eventos, lançamentos de produtos e, com nutricionistas e chefes de cozinha, aprender a usufruir e manusear alimentos.

Confira a programação:

Datas Angeloni Água Verde Tema 12 de março Rodrigo Cabral Sobremesas de Páscoa 17 de março Robson Caffaro Menu para receber 24 de março Augusto Lustosa Receitas com bacalhau

Datas Angeloni Bigorrilho Tema 19 de março Rodrigo Cabral Sobremesas de Páscoa 24 de março Robson Caffaro Menu para receber 31 de março Augusto Lustosa Receitas com bacalhau

Horário e endereços

Horário: 19h

Locais:

– Cozinha Dona Helena na Loja Angeloni Angeloni na Av. República Argentina, 900, Água Verde.

– Cozinha Dona Helena na Loja Angeloni Bigorrilho, na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 2050, Batel