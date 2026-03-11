Supermercado em Curitiba oferece cursos gratuitos com receitas de Páscoa

A partir deste mês de março, o Angeloni retoma a agenda anual com cursos de gastronomia em Curitiba. Serão realizadas aulas especiais no espaço gastronômico Cozinha Dona Helena, com profissionais renomados e temas diversificados.
No Angeloni Água Verde, o primeiro curso do mês acontece nesta quinta-feira (12/03), com o chef Rodrigo Cabral ensinando a preparar sobremesas de Páscoa. No dia 17, o chef Robson Caffaro ministra aula com sugestão de menu para receber, e no dia 20 será a vez das receitas com bacalhau, com o chef Augusto Lustosa.
Já na loja do Bigorrilho, a programação começa no dia 19 de março, com o chef Rodrigo Cabral, que ministrará aula com sobremesas de Páscoa. No dia 24 será a vez da sugestão de um menu para receber, com o chef Robson Caffaro, e no dia 31, o chef Augusto Lustosa ensinará o preparo de receitas com bacalhau.
Os cursos começam às 19 horas, finalizando até 21 horas.
Como participar dos cursos de culinária do Angeloni
Para participar, é necessário fazer cadastro no site do Angeloni ou diretamente na recepção da loja. Quem ainda não é sócio do Clube Angeloni pode associar-se gratuitamente.
A inscrição para os cursos é feita mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. A quantidade recebida será encaminhada a instituições beneficentes.
Devidamente equipada para o setor gastronômico, a Cozinha Dona Helena é um espaço especialmente criado para possibilitar aos clientes participarem de cursos, eventos, lançamentos de produtos e, com nutricionistas e chefes de cozinha, aprender a usufruir e manusear alimentos.
Confira a programação:
|Datas
|Angeloni Água Verde
|Tema
|12 de março
|Rodrigo Cabral
|Sobremesas de Páscoa
|17 de março
|Robson Caffaro
|Menu para receber
|24 de março
|Augusto Lustosa
|Receitas com bacalhau
|Datas
|Angeloni Bigorrilho
|Tema
|19 de março
|Rodrigo Cabral
|Sobremesas de Páscoa
|24 de março
|Robson Caffaro
|Menu para receber
|31 de março
|Augusto Lustosa
|Receitas com bacalhau
Horário e endereços
Horário: 19h
Locais:
– Cozinha Dona Helena na Loja Angeloni Angeloni na Av. República Argentina, 900, Água Verde.
– Cozinha Dona Helena na Loja Angeloni Bigorrilho, na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 2050, Batel