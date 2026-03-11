Rede de supermercados inaugura universidade corporativa em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Festval deu um passo na profissionalização de gestão de pessoas ao lançar a UniFestval, universidade corporativa. A iniciativa, apresentada nesta terça-feira (10/03), visa sustentar a expansão da rede e manter o padrão de atendimento que é marca registrada do varejo alimentar no Paraná.

Com sede no prédio do Festval Kennedy, na Água Verde, a UniFestval ocupa uma área de 4 mil metros quadrados, equipada com salas de aula, laboratórios, estúdio e até um minimercado para treinamentos práticos. Mais do que um centro de capacitação, a universidade nasce como ferramenta estratégica para preservar o DNA da empresa durante seu crescimento.

Paulo Beal, diretor de RH e TI do Festval, destaca que a UniFestval consolida a profissionalização da gestão de pessoas na rede. “À medida que ampliamos nossa presença no Paraná, precisamos garantir que esse padrão seja replicado com consistência”, explica.

A proposta é integrar teoria e prática, alinhando capacitação técnica à realidade das lojas e à experiência do cliente. A missão “Educar para encantar” sintetiza esse posicionamento, reforçando a educação como meio de consolidar o “jeito Festval” no varejo.

O modelo foi desenvolvido após uma imersão na organização, envolvendo entrevistas, dinâmicas e mapeamento de processos. Mais de 50 colaboradores participaram do processo.