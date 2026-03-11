Nova Unidade de Saúde do Caximba terá dois pavimentos; veja como vai ficar

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba publicou na segunda-feira (09/03) o edital de licitação para construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Caximba, que compõe o Programa de Gestão de Risco Climático Bairro Novo do Caximba, financiado pela Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) com contrapartida do município.

A nova UBS Caximba substituirá a atual, em terreno na Rua Francisca Beralde Paolini, próximo à esquina com a Estrada Del. Bruno de Almeida. O projeto prevê área construída de aproximadamente 1,3 mil metros quadrados, em dois pavimentos, com recepção e sala de espera para 44 pessoas, farmácia, almoxarifado de medicamentos, fraldário, sala de vacinas, nove consultórios – incluindo de ginecologia e odontologia –, sala de coleta, sala de curativos, espaço saúde, refeitório, salas de reunião, vestiários e uma central de esterilização completa, além de acesso para ambulância.

A unidade é parte do projeto Bairro Novo do Caximba, que investe 46,7 milhões de euros (cerca de R$ 280 milhões) na construção de moradias, implantação de dique de contenção de cheias, construção de parque linear, urbanização, adequação viária e infraestrutura de transporte, de saneamento e de abastecimento de água e energia elétrica, beneficiando diretamente 1.693 famílias que vivem na região.

O projeto prevê a instalação de painéis fotovoltaicos para geração de energia limpa, utilização de equipamentos de baixo consumo energético, reaproveitamento de águas pluviais.

A licitação será na modalidade de concorrência eletrônica, pelo regime de contratação integrada, e acontecerá no dia 9 de junho, às 9h10. O edital completo está publicado no Portal da Transparência de Curitiba e na plataforma do e-Compras.

Será vencedora a empresa ou consórcio que apresentar o menor preço para realização dos projetos arquitetônicos básico e executivo e pela execução da obra, pelo valor máximo estimado de R$ 9.171.012,04.