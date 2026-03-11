Curitiba deve ganhar novo polo de calçados e vestuário

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) aprovou, em primeiro turno nesta quarta-feira (11/03), a criação do Polo Teffé de Calçados e Vestuários. Com 23 votos favoráveis, a proposta do vereador Sidnei Toaldo (PRD) reconhece o segmento na região do Bom Retiro.

O novo polo abrange trechos das ruas Teffé e Emílio de Menezes, conhecidas pela concentração de lojas de calçados e roupas. A iniciativa visa não apenas incentivar o crescimento econômico e a geração de empregos, mas também atrair novas empresas do setor por meio de incentivos fiscais e melhorias na infraestrutura urbana.

Toaldo, autor do projeto, destaca que a rua Teffé se transformou em um “verdadeiro shopping a céu aberto”. Com mais de 30 lojas, a região se consolidou como referência em calçados, tênis e confecções. O diferencial, segundo o vereador, está na diversidade e qualidade dos produtos, aliadas a preços competitivos.

A história do comércio na Teffé remonta a 1985, com a inauguração da Gloriana Calçados. Desde então, o local passou por uma significativa modernização, adaptando-se às demandas dos clientes e estabelecendo parcerias com fabricantes para oferecer modelos exclusivos e marcas renomadas.

Vereadores de diferentes partidos apoiaram a iniciativa, ressaltando a importância de fomentar o comércio local e a economia circular.

A expectativa é que a oficialização do polo traga melhorias nas calçadas, iluminação e segurança pública, atendendo às demandas dos empreendedores e clientes. Com a aprovação em primeiro turno, o projeto segue agora para uma segunda votação na CMC.