Três gerações se unem para contar histórias de arte e circo

O 34º Festival de Curitiba traz uma atração imperdível para os amantes da cultura popular brasileira. A companhia Carroça de Mamulengos, patrimônio vivo do teatro popular, apresentará o espetáculo “Histórias de Teatro e Circo – Três Gerações de Arte Brincante” nos dias 1 e 2 de abril, às 20h30, no Teatro Bom Jesus.

Direto de Juazeiro do Norte, no Ceará, o grupo chega à Mostra Lucia Camargo com uma montagem que celebra meio século de trajetória. No palco, três gerações da família Gomide-França, com artistas de 6 meses a 70 anos, dão vida a uma celebração da arte brincante que une teatro, circo, música e bonecos.

A Carroça de Mamulengos, criada em 1977 por Carlos Gomide (Babau) e ampliada com a chegada de Schirley França em 1980, consolidou-se como uma escola itinerante de saberes populares. Ao longo de décadas, a família percorreu o Brasil levando suas histórias de vilarejos isolados a grandes centros urbanos.

O espetáculo, que respira a tradição saltimbanca, está indicado ao Prêmio CBTIJ 2025 nas categorias de Melhor Direção, Melhor Espetáculo e Melhor Elenco. Para o público do Festival de Curitiba, é uma oportunidade única de presenciar uma “escola viva” onde as tradições do mamulengo e do circo se aliam a novas possibilidades artísticas.

As apresentações contarão com audiodescrição, reforçando o compromisso do festival com a acessibilidade. Os ingressos já estão à venda no site www.festivaldecuritiba.com.br e na bilheteria física no Shopping Mueller.

O 34º Festival de Curitiba acontece de 30 de março a 12 de abril, reunindo mais de 400 espetáculos de teatro, dança, circo, humor e música. A Mostra Lucia Camargo é apresentada por Petrobras, Sanepar e Governo do Estado do Paraná, com patrocínio de EBANX, Viaje Paraná e Copel.

Serviço

Histórias de Teatro e Circo – Três Gerações de Arte Brincante – Mostra Lucia Camargo

34º Festival de Curitiba

Local: Teatro Bom Jesus (Rua 24 de Maio, 135)

Data: 1 e 2 de abril

Horário: 20h30

Categoria: Circo e Cultura Popular

Classificação: Livre

Duração: 60 min



34.º Festival de Curitiba

Data: De 30/3 até 12/4 de 2026

Valores: Os ingressos vão de R$00 até R$85 (mais taxas administrativas).

Ingressos: www.festivaldecuritiba.com.br e na bilheteria física exclusiva no Shopping Mueller – Piso L3 (Segunda a sábado, das 10h às 22h e, domingos e feriados, das 14h às 20h).

Verifique a classificação indicativa e orientações do espetáculo.

Descontos especiais para colaboradores de empresas apoiadoras, clubes de desconto e associações.