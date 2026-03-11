Os zumbis de Curitiba vão invadir a Rua 24 horas neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A icônica Rua 24 Horas, no coração de Curitiba, será palco de um evento inusitado neste sábado (14/03). O Tianguis Cultural Zombie promete agitar a cena alternativa da capital paranaense com uma mistura de arte, música e cultura underground.

Inspirado nos tradicionais mercados de rua mexicanos, o Tianguis Cultural Zombie é organizado pela equipe da Zombie Walk Curitiba e traz uma proposta ousada: criar um espaço de encontro e criatividade para artistas e amantes do diferente.

“A ideia é criarmos um ambiente de encontro e criatividade, abrindo espaço para artistas e pessoas que, assim como nós, curtem o diferente”, explica Flavia Nogueira, organizadora do evento.

Entre as atrações, os visitantes poderão conferir flash tattoos com Ulisses “Mano” Rodrigues, caricaturas por André Caliman, além de estandes de roupas alternativas, discos de vinil e maquiagem. A trilha sonora fica por conta da banda Esquilo e Seus Grilos, que promete embalar o público com clássicos do rock dos anos 1950, e do DJ Fabian Monster, residente da Zombie Walk Curitiba.

A escolha da Rua 24 Horas como cenário para esta primeira edição não é por acaso. O local, que é um dos cartões-postais de Curitiba desde os anos 1990, serve como pano de fundo perfeito para este encontro de culturas alternativas.

O Tianguis Cultural Zombie começa às 10h, com entrada gratuita. A Rua 24 Horas fica localizada na Rua Visconde de Nácar, s/n, no Centro de Curitiba. Não perca a chance de mergulhar nesse universo único e celebrar a diversidade cultural da cidade.

Serviço

1ª edição do Tianguis Cultural Zombie

Quando: 14 de março (Sábado), a partir das 10h

Onde: Rua 24 Horas (Rua Visconde de Nácar, s/n, Centro)

Quanto: Gratuito