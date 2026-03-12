Artista que ilustrou capas da Tribuna do Paraná ganha largo em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir desta quinta-feira (12/3), Curitiba passa a contar com um novo espaço público em homenagem ao ilustrador e quadrinista Claudio Seto, ex-Tribuna do Paraná. O Largo Chuji Seto Takeguma, nome de batismo do artista, homenageia o artista falecido em 2008, que foi um dos principais responsáveis por popularizar o estilo mangá no Brasil.

Nascido em Guaiçara, no interior de São Paulo, Seto teve contato com o universo dos mangás ainda na infância. Aos nove anos, mudou-se para o Japão para estudar. Nos fins de semana, visitava o estúdio do renomado quadrinista Osamu Tezuka, considerado mundialmente o “pai do mangá”.

De volta ao Brasil, Seto teve uma trajetória diversa antes de consolidar a carreira artística. Trabalhou como operário, desenhista publicitário e autor de histórias em quadrinhos. Também atuou na vida pública e chegou a ocupar, por duas vezes, o cargo de vereador em sua cidade natal.

Em 1975, o artista se mudou para Curitiba. Seto integrou projetos ligados à Fundação Cultural de Curitiba e ao Memorial da Imigração Japonesa. Na década de 1990, seu trabalho também ganhou destaque ao estampar capas dos jornais Tribuna do Paraná e O Estado do Paraná.

A homenagem fica na Travessa Lange, próximo à Praça do Japão, entre as ruas Alexandre Gutierrez e Saint’Hilaire. O espaço também abriga a escultura Elo, criada pela mosaicista Patrícia Ono. A obra celebra o tratado de amizade entre Brasil e Japão e faz alusão ao legado artístico e cultural deixado por Claudio Seto.