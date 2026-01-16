Ponte de Guaratuba chega a 88% de execução com fundações prontas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A construção da Ponte de Guaratuba encerrou 2025 com 88% dos trabalhos concluídos. Com previsão de entrega para abril, a estrutura que promete transformar a mobilidade no litoral paranaense avançou em todas as frentes de trabalho, conforme aponta o boletim técnico de dezembro.

Um marco importante foi alcançado com a conclusão total da infraestrutura. As 64 estacas necessárias para sustentar a ponte foram executadas, distribuídas entre Guaratuba, Matinhos e o trecho sobre a baía. A jornada começou em 17 de maio de 2024, com a concretagem da primeira estaca, e seguiu com operações em ambiente aquático até agosto de 2025. As últimas estacas, localizadas no lado de Matinhos, foram finalizadas em dezembro, junto com os blocos de fundação, oficializando a conclusão de toda a base estrutural.

Na mesoestrutura, responsável pela sustentação das vigas longarinas, 20 travessas já foram concluídas. Para a finalização completa desta fase, prevista para janeiro, restam duas travessas e um pilar.

Um dos destaques recentes foi a conclusão da fabricação das 160 vigas longarinas pré-moldadas, peças fundamentais para sustentar o tabuleiro da ponte. Destas, 128 já foram posicionadas sobre as travessas, restando 32 vigas para serem instaladas no lado de Matinhos nos próximos dias.

O trecho pré-moldado da ponte, que se estende por 830 metros com 20 vãos, ainda tem quatro vãos pendentes em Matinhos. Para estes, estão programadas para janeiro as etapas de lançamento das vigas longarinas, seguidas pela instalação das pré-lajes, armação e concretagem das lajes do tabuleiro.

No lado de Guaratuba, o trecho pré-moldado foi totalmente finalizado em novembro de 2025. A concretagem das lajes do tabuleiro nesse segmento, iniciada em abril de 2025, avançou continuamente até a conclusão das 16 lajes que compõem integralmente esta parte da estrutura.

Trecho estaiado da Ponte de Guaratuba

O trecho estaiado, considerado a etapa mais complexa e simbólica da obra, registrou progressos. Nos apoios 04 e 05, foram executados dez pares de aduelas em cada pilar, totalizando 125 metros por apoio, utilizando o método dos balanços sucessivos – técnica que permite o avanço simultâneo da estrutura em ambas as direções a partir dos pilares centrais. Assim, o trecho estaiado alcançou 250 metros concluídos dos 320 metros previstos.

A instalação dos estais, cabos de aço que sustentam a parte central da estrutura, começou em agosto de 2025. Em dezembro, havia 9 pares de estais instalados em cada apoio, restando apenas 3 pares em cada mastro para completar o sistema estrutural desta seção.

As obras complementares também progrediram, com a execução de barreiras rígidas centrais e laterais, instalação de guarda-corpos e preenchimento do passeio com concreto.

“Estamos chegando em uma etapa ainda mais complexa da obra da Ponte de Guaratuba que é a realização dos encaixes. Nas próximas semanas teremos o encontro dos trechos estaiados, do trecho estaiado com o pré-moldado e daí a finalização das cabeceiras”, explica o diretor-presidente do DER/PR, Fernando Furiatti. “O cronograma está seguindo conforme planejado, e em breve teremos toda a estrutura e acessos finalizados e liberados para os usuários”.

Acessos

Nos acessos, o lado de Guaratuba está em fase final de contenções, com execução de tirantes e vigas de travamento, assim como a escavação para rebaixamento do morro. Em Matinhos, destaca-se o avanço na execução do muro de solo reforçado, técnica que permite vencer desníveis acentuados em áreas com espaço reduzido.

Em ambos os lados continuam os trabalhos de drenagem, terraplenagem e pavimentação. O projeto prevê a movimentação de 200 mil m³ de material entre escavação e aterro, além da execução de 50 mil m² de camadas de pavimentação.

A obra da Ponte de Guaratuba pode ser acompanhada em tempo real por meio das câmeras de monitoramento no site da construção.