Servidor público saúda Hitler e anuncia mortes no Paraná

Um servidor público de 45 anos foi denunciado criminalmente pelo Ministério Público do Paraná após publicar símbolos nazistas em suas redes sociais. A 1ª Promotoria de Justiça da comarca de Irati, município localizado no Sudeste paranaense, formalizou a acusação nesta semana.

De acordo com a denúncia, o homem utilizou seu status em um aplicativo de mensagens para divulgar, em pelo menos cinco ocasiões diferentes, conteúdo de apologia ao nazismo. Entre as postagens identificadas estavam a saudação “Heil Hitler!”, a famigerada cruz suástica e a bandeira nazista.

Como se não bastasse, o servidor ainda acrescentou sob a bandeira a ameaça: “Vem muita desgraça e morte para todos hahaha”. Um comportamento no mínimo perturbador para alguém que ocupa cargo público.

Os crimes foram cometidos entre outubro e dezembro de 2025 e se enquadram na Lei 7.716/89, que estabelece pena de dois a cinco anos de reclusão para quem “fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo”.

O acusado não está mais em liberdade. Após ter sua prisão preventiva decretada, foi detido no último dia do ano e atualmente encontra-se recolhido na Cadeia Pública de Curitiba.

Vale lembrar que a apologia ao nazismo, além de crime previsto em lei, representa uma afronta aos valores democráticos e aos direitos humanos, especialmente em um país diverso como o Brasil.