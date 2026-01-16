Terror digital: aluno persegue professora e é preso no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná colocou fim a um caso de perseguição e ameaças que aterrorizava uma professora de 40 anos em Irati. Um jovem de 18 anos, ex-aluno da vítima, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (15/01) em Rebouças, município vizinho no Sudeste paranaense.

O rapaz montou um verdadeiro esquema de perseguição digital contra sua antiga professora. Ele invadia e-mails institucionais e pessoais da vítima, além de criar perfis falsos nas redes sociais para enviar mensagens com conteúdo extremamente violento e de natureza obsessiva.

As investigações começaram após a denúncia da professora, que vinha sofrendo com as ameaças há algum tempo. O caso se agravou quando o suspeito passou a direcionar suas ameaças também para familiares e colegas de trabalho da vítima.

Com a continuidade das condutas intimidatórias, as equipes policiais intensificaram as buscas e conseguiram localizar o suspeito em sua residência em Rebouças. Durante o interrogatório, ele não negou sua obsessão e confessou todos os atos.

O jovem foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça. A PCPR informou que não foi arbitrada fiança para o caso, considerando a gravidade das ameaças.

Denuncie!

A Polícia Civil reforça que a população pode ajudar em investigações através de denúncias anônimas pelos telefones 197 (PCPR) ou 181 (Disque-Denúncia). Em situações de flagrante, a orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar pelo 190.