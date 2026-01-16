Campanha ‘Não é Não’ marca início do pré-carnaval em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O pré-carnaval de Curitiba começa neste sábado (17/1) com a campanha ‘Não é Não’, promovida pela Secretaria da Mulher e Igualdade Étnico-Racial. A iniciativa visa conscientizar sobre importunação sexual, violência contra a mulher, racismo e LGBTfobia nos principais blocos da cidade.

Equipes da secretaria estarão presentes nos eventos realizando panfletagem, orientações e diálogo direto com o público. O objetivo é garantir um ambiente seguro e acolhedor para todos os foliões.

Aline Betenheuser, diretora de Políticas para as Mulheres, destaca: “Queremos que as pessoas aproveitem o pré-carnaval com liberdade, mas também com responsabilidade, entendendo que qualquer forma de violência ou importunação não faz parte da festa”.

As ações da campanha ‘Não é Não’ acompanharão a programação dos blocos, que geralmente desfilam a partir das 15h. Entre os eventos contemplados estão o Bloco Brasilidades (17/1), Afro Pretinhosidade (18/1 e 25/1), Garibaldis e Sacis (18/1, 31/1, 1/2 e 8/2), Baque Mulher (24/1), Os Marginais (24/1) e Ela Pode, Ela Vai (25/1 e 7/2).

A campanha se estenderá por vários finais de semana, circulando pelos pontos de maior concentração de foliões no Centro da cidade e em locais como as Ruínas de São Francisco, Praça João Cândido, Praça Tiradentes e Largo da Ordem.