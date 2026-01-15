Música cigana vai invadir as areias de Matinhos na próxima sexta

O som da rumba catalã vai invadir o litoral paranaense nesta sexta-feira (16/01) quando a banda Gipsy Kings by Andre Reyes sobe ao palco em Matinhos, marcando a estreia internacional do festival Verão Maior Paraná. E olha, não estamos falando de qualquer apresentação: são 10 músicos no palco misturando flamenco com cultura cigana, num show que promete fazer todo mundo se mexer.

Essa turma não é de brincadeira. Formados por ciganos espanhóis que se estabeleceram no sul da França, os Gipsy Kings já venderam mais de 60 milhões de discos pelo mundo. Quem nunca dançou ouvindo “Bamboléo”, “Djobi-Djobá” ou “Volare”, né? São sucessos que marcaram gerações e conquistaram um público super fiel aqui no Brasil.

Andre Reyes, o patriarca e fundador da banda, comanda a formação atual que mantém a tradição familiar bem viva. Ao seu lado estão o filho Thomas Reyes, o primo Mario Reyes, e os sobrinhos Kakou, Jordan e Canut Reyes. Em entrevista, Andre expressou entusiasmo por tocar pela primeira vez no Paraná com a nova formação: “Estamos muito felizes de estar aqui no Brasil com essa nova geração e espero que no futuro isso possa se repetir”.

O Verão Maior Paraná não está de brincadeira e se firma como o maior festival gratuito de verão do Brasil. E pela primeira vez, o evento traz atrações internacionais para o nosso litoral! Além dos Gipsy Kings, a galera vai poder curtir também a banda jamaicana Inner Circle, que se apresenta em Matinhos no dia 31 de janeiro.

Depois de agitar o público paranaense, o grupo segue com a turnê internacional “Viva el Arte”, que já tem mais de 85 shows marcados até novembro de 2026. A apresentação em Matinhos promete trazer aquela energia contagiante da música cigana e da rumba catalã, elementos que fazem do som dos Gipsy Kings algo tão especial e único.