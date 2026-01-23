Pontal do Paraná: falta apenas 1% para obra essencial ser concluída

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A obra de requalificação dos molhes e guia corrente do balneário de Pontal do Sul, em Pontal do Paraná, atingiu 99% de conclusão. O equipamento, localizado na desembocadura do Canal Artificial do DNOS, será finalizado nos próximos dias com a instalação de bancos para descanso. O projeto contou com investimento de R$ 9,4 milhões do Governo do Estado e R$ 496 mil de contrapartida municipal.

A estrutura tem papel importante no desassoreamento do canal e na melhoria da navegação na região, tornando o fluxo de barcos mais seguro e facilitando o acesso de turistas a locais como a Ilha do Mel. O projeto incluiu nova cota de coroamento, ampliação da largura, ajuste dos taludes e implementação de headland. Foram aplicados mais de 40 mil metros cúbicos de pedras no processo.

Além dos benefícios para navegação, a obra traz melhorias ambientais. A estrutura ajuda na dispersão da água do canal para o mar aberto, reduzindo a concentração de poluentes. As pedras do molhe também funcionam como recifes artificiais, oferecendo abrigo para diversas espécies marinhas e aumentando a biodiversidade local.

Mesmo antes de sua conclusão, a estrutura já é aproveitada pela população. Moradores e turistas destacam o impacto positivo da obra no desenvolvimento do turismo e na economia local. A revitalização do molhe faz parte de um conjunto de intervenções em andamento em Pontal do Paraná, que inclui a requalificação da orla do município.