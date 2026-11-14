Policial militar morre durante operação que termina com prisão de outro PM

Uma operação do Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE) resultou na morte de um policial militar na BR-277, na noite desta sexta-feira (13). A ação aconteceu em São Luiz do Purunã, em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba. Um segundo policial militar foi preso.

Os policiais estariam envolvidos em crimes de roubo de carga em Curitiba. A investigação começou depois que vítimas denunciaram ter sido abordadas por indivíduos mascarados durante um assalto no bairro Lindoia, na capital.

Segundo o boletim de ocorrência registrado em 6 de novembro, dois homens vestidos com uniformes da Polícia Militar e usando balaclavas anunciaram o assalto. Entre os itens levados estava um celular. A ação foi registrada por câmeras de segurança e pelo telefone das vítimas.

O monitoramento de veículos suspeitos levou as autoridades a rastrear o automóvel utilizado no crime. Durante a apuração, foi constatado que a placa era de uma viatura descaracterizada.

A mesma identificação também apareceu em imagens de monitoramento em Cascavel, na madrugada desta sexta-feira, mas vinculada a outro veículo: um Fiat Fastback preto, que estaria ligado a um policial militar suspeito de integrar uma quadrilha de “piratas do asfalto”.

Câmeras de um shopping em Cascavel registraram o Fiat Fastback circulando em comboio com uma Land Rover Discovery cinza. Nesta sexta, os dois veículos seguiram pela BR-277 em direção a Curitiba. Nas imagens, as autoridades conseguiram visualizar dois indivíduos fardados no interior de um dos carros.

A Inteligência da Polícia Militar acionou a RONE para interceptar os veículos na BR-277, em Campo Largo. Na abordagem à Land Rover Discovery, os policiais encontraram apenas um casal e duas crianças. Não havia, segundo as informações da ocorrência, ligação aparente entre eles e o crime, nem material ilícito no veículo.

Envolvimento com outros crimes

A investigação também recebeu uma denúncia anônima de que o policial militar que morreu estaria envolvido em roubos de carga, além de outras atividades criminosas.

No veículo, foram encontradas uma pistola e um carregador. Outra arma estava com o policial que morreu. No porta-malas, havia uma balaclava preta, um rádio comunicador e uma caixa com 37 munições de calibre .38.

Também foram apreendidos uniformes, capas de colete balístico, identificações de equipamentos policiais, algemas, coturnos, um cinto de guarnição e placas de veículos.

A Polícia Militar confirmou que os homens envolvidos na ocorrência eram policiais militares. Em nota, informou que “as circunstâncias, a motivação da ocorrência e a identificação dos envolvidos serão apuradas pelas autoridades competentes”.