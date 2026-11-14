Investigação

Policial militar morre durante operação que termina com prisão de outro PM

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Giully França - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Julia Moreira
- Atualizado: 14/11/26 17h11
Prefira a Tribuna no Google
Fotografia em plano geral e ângulo picado (cenital) de diversos materiais e equipamentos apreendidos, dispostos sobre um piso cinzento de asfalto ou laje de betão, exibidos no âmbito de uma operação policial. Em primeiro plano e no centro, encontram-se dispostos vários itens táticos e operacionais: À esquerda: uma mochila militar de cor bege/cáqui, acompanhada por duas t-shirts pretas de manga curta onde estão fixados distintivos ou insígnias douradas em cordões. Ao centro-topo: três chapas de matrícula automóvel, destacando-se uma placa superior com a inscrição "POLICJA" e outras duas placas brasileiras com as letras e números legíveis "SFH6F34" e "TB17139", além de um dispositivo eletrónico compacto e cabos. Ao centro-baixo: peças de vestuário camuflado (tipo militar), balaclavas ou gorros, algemas metálicas, um alicate corta-fatos ou ferramenta de arrombamento de cabos azul, luvas pretas de proteção e um detetor manual de metais/rastreador portátil preto com a inscrição "SUPER SCANNER". À direita: um colete tático e respetivos suportes pretos, um tecido azul, branco e amarelo com brasão institucional e algarismos, calças táticas em tom bege, uma lanterna, coldres, carregadores de arma de fogo e algemas adicionais. No plano intermediário, os objetos ocupam toda a superfície plana do solo, organizados lado a lado para exibição pericial. Ao fundo, a base da parede cinzenta e uma margem escura completam a composição, sob luz artificial difusa de ambiente interior ou de armazém policial.
Materiais foram apreendidos nos carros envolvidos na operação desta sexta. Foto: PMPR.

Uma operação do Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE) resultou na morte de um policial militar na BR-277, na noite desta sexta-feira (13). A ação aconteceu em São Luiz do Purunã, em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba. Um segundo policial militar foi preso.

Os policiais estariam envolvidos em crimes de roubo de carga em Curitiba. A investigação começou depois que vítimas denunciaram ter sido abordadas por indivíduos mascarados durante um assalto no bairro Lindoia, na capital.

Segundo o boletim de ocorrência registrado em 6 de novembro, dois homens vestidos com uniformes da Polícia Militar e usando balaclavas anunciaram o assalto. Entre os itens levados estava um celular. A ação foi registrada por câmeras de segurança e pelo telefone das vítimas.

+ Leia mais

O monitoramento de veículos suspeitos levou as autoridades a rastrear o automóvel utilizado no crime. Durante a apuração, foi constatado que a placa era de uma viatura descaracterizada.

A mesma identificação também apareceu em imagens de monitoramento em Cascavel, na madrugada desta sexta-feira, mas vinculada a outro veículo: um Fiat Fastback preto, que estaria ligado a um policial militar suspeito de integrar uma quadrilha de “piratas do asfalto”.

Câmeras de um shopping em Cascavel registraram o Fiat Fastback circulando em comboio com uma Land Rover Discovery cinza. Nesta sexta, os dois veículos seguiram pela BR-277 em direção a Curitiba. Nas imagens, as autoridades conseguiram visualizar dois indivíduos fardados no interior de um dos carros.

A Inteligência da Polícia Militar acionou a RONE para interceptar os veículos na BR-277, em Campo Largo. Na abordagem à Land Rover Discovery, os policiais encontraram apenas um casal e duas crianças. Não havia, segundo as informações da ocorrência, ligação aparente entre eles e o crime, nem material ilícito no veículo.

Envolvimento com outros crimes

A investigação também recebeu uma denúncia anônima de que o policial militar que morreu estaria envolvido em roubos de carga, além de outras atividades criminosas.

No veículo, foram encontradas uma pistola e um carregador. Outra arma estava com o policial que morreu. No porta-malas, havia uma balaclava preta, um rádio comunicador e uma caixa com 37 munições de calibre .38.

Também foram apreendidos uniformes, capas de colete balístico, identificações de equipamentos policiais, algemas, coturnos, um cinto de guarnição e placas de veículos.

A Polícia Militar confirmou que os homens envolvidos na ocorrência eram policiais militares. Em nota, informou que “as circunstâncias, a motivação da ocorrência e a identificação dos envolvidos serão apuradas pelas autoridades competentes”.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias do estado do Paraná!
Seguir no Google