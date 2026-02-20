Policiais salvam a vida de homem gravemente ferido em Matinhos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prestou socorro a um homem gravemente ferido na madrugada desta sexta-feira (20) no bairro Mangue Seco, em Matinhos. Moradores acionaram a equipe policial após a vítima sofrer um acidente e perder grande quantidade de sangue.

Os policiais realizaram os primeiros socorros no local, aplicando um torniquete improvisado para conter o sangramento, com auxílio de uma profissional de saúde que estava presente. Devido à gravidade do caso, e seguindo orientações da Central 192, a vítima foi rapidamente encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento emergencial.

A equipe médica avaliou que a contenção da hemorragia e o rápido transporte foram cruciais para salvar a vida do paciente, que corria risco iminente de morte. Após estabilização inicial, o homem foi transferido para um hospital para realizar procedimento cirúrgico.

O caso demonstra que, além das atividades investigativas, o trabalho da Polícia Civil também inclui o atendimento à população em situações de emergência, reforçando seu papel na proteção da vida.