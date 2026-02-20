Curitiba oferece feiras de artesanato e orgânicas em diversos bairros

Neste sábado, a Prefeitura de Curitiba promove diversas feiras de artesanato, orgânicas e livres em diferentes pontos da cidade. Os eventos oferecem opções de compras e lazer para os moradores.
As feiras de artesanato acontecem em 11 locais, incluindo o centro e bairros como Novo Mundo, CIC, Santa Quitéria, Hauer, Jardim Botânico, Sítio Cercado, Tatuquara, Juvevê, Água Verde e Portão. Os horários variam entre 8h e 17h, dependendo da localização.
Já as feiras orgânicas ocorrem em cinco pontos: Jardim Botânico, Passeio Público, Praça da Ucrânia, Santa Felicidade e Santa Quitéria, geralmente das 7h às 12h. Elas oferecem produtos frescos e cultivados sem agrotóxicos.
Além disso, há feiras livres em diversos bairros como Alto da Glória, Bom Retiro, Pilarzinho, Portão, Seminário, Vila Guaíra, Vila Hauer e Uberaba. Essas feiras acontecem majoritariamente das 7h às 13h e vendem frutas, verduras e outros itens.
A Prefeitura também realiza coleta de lixo tóxico no Terminal Pinheirinho, das 7h30 às 15h. Essa ação permite o descarte adequado de materiais como pilhas, lâmpadas e eletrônicos.
Os moradores interessados podem conferir os endereços exatos e horários de cada feira no site oficial da Prefeitura de Curitiba.