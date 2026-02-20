Corridas de rua causam bloqueios temporários em Curitiba no fim de semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Superintendência de Trânsito (Setran) de Curitiba informa que haverá bloqueios temporários de vias neste fim de semana devido à realização de dois eventos esportivos na cidade. As intervenções contarão com apoio de agentes de trânsito e monitores para orientação de motoristas e pedestres.

Na sexta-feira (21/2), ocorre a prova Correios Ilumina Paraná, com percursos de 5 km e 10 km. O evento terá início na Praça Afonso Botelho, no bairro Água Verde, com concentração às 19h, largada às 21h e previsão de término às 22h30. Cerca de 3 mil corredores são esperados.

As interdições começarão às 20h55, cinco minutos antes do início da prova, e ocorrerão de forma temporária conforme a passagem dos atletas. As principais vias afetadas incluem as ruas Buenos Aires, Brasílio Itiberê, 24 de Maio, Almirante Gonçalves, Lamenha Lins e Avenida Água Verde.

No domingo (22/2), será realizada a Corrida da Mulher 2026 no entorno do Restaurante Madalosso, na Avenida Manoel Ribas, 5.875, em Santa Felicidade. O evento terá início às 6h, com largada às 6h30 e previsão de término às 9h30, contando com aproximadamente 2,9 mil participantes.

As interdições para este evento começarão às 6h25, também cinco minutos antes do início da prova. As principais vias afetadas incluem a Avenida Manoel Ribas, Rua João Azolim, Rua José Risseto e Avenida Vereador Toaldo Túlio.

Orientações para motoristas

A Setran orienta que motoristas busquem rotas alternativas e redobrem a atenção ao circular pelas regiões afetadas durante os horários dos eventos. Equipes da superintendência estarão presentes nos locais para garantir a segurança viária e a fluidez do trânsito durante a realização das corridas.