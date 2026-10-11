Polícia Militar invade casa e prende em flagrante pai suspeito de estuprar a própria filha de 4 anos

Um homem foi preso suspeito de estuprar a própria filha, de 4 anos em Vitorino, sudoeste do Paraná. Ele foi denunciado pela mãe da menina e a prisão aconteceu na noite de sábado (10).

A menina foi atendida Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Lourenço do Oeste, em Santa Catarina, com indícios de violência sexual. A criança recebeu atendimento médico especializado e foi encaminhada para exames periciais na Polícia Científica. O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar o caso.

A Polícia Militar (PM), suspeita de que o crime tenha ocorrido na casa do pai, enquanto a menina estava sob os cuidados dele. Após a denúncia, policiais militares de Santa Catarina comunicaram o caso às equipes do Paraná, que foram até a residência do suspeito.

No endereço, as luzes estavam apagadas e ninguém respondeu aos chamados. A PM, entretanto, constatou indícios de que o suspeito estava no local. As equipes entraram e localizaram o suspeito, que foi preso em flagrante.

Ele foi levado à 12ª Central Regional de Flagrantes de Pato Branco, onde foi apresentado à Polícia Civil.