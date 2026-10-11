Ônibus escolar pega fogo em Toledo; estudante e motorista pulam pela janela

Um ônibus escolar pegou fogo em Toledo, no oeste do Paraná nesta sexta-feira (9). No veículo estavam o motorista e uma criança, que precisaram pular pela janela para sair em segurança.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio. Mesmo não estando feridos, foi recomendado que fossem ao hospital, devido à inalação da fumaça e impacto da ocorrência.

A situação foi acompanhada pela direção da escola e pela Secretaria Municipal de Educação. A Guarda Municipal também foi acionada para prestar atendimento.

O ônibus pertence a uma empresa terceirizada, que prestava serviços de transporte escolar ao município. A causa do incêndio ainda será investigada.

Em nota, a Prefeitura informou que o veículo passou pelas vistorias exigidas para o transporte de estudantes, realizadas pela Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, em conjunto com a Secretaria de Educação. Não foram encontradas irregularidades em inspeções anteriores e a documentação estava em dia. A empresa responsável pelo ônibus foi comunicada e acompanha a ocorrência.

“A Prefeitura de Toledo reforça que a segurança dos estudantes é prioridade e que continuará acompanhando o caso, prestando os esclarecimentos necessários e adotando as medidas cabíveis a partir dos resultados da apuração”, finaliza o texto.