Polícia apreende mais de uma tonelada de maconha no Paraná

Neste sábado (10), a Polícia Militar (PM) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam mais de uma tonelada de maconha no Paraná.

Um casal foi preso por tráfico de drogas em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Os dois estavam transportando 209,8 quilos da droga na BR-376 e foram abordados em uma fiscalização da PRF.

A droga estava distribuída no porta-malas, no banco traseiro e no assoalho do veículo, inclusive sob os pés dos ocupantes. Depois da ordem de prisão, eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

Já em Cascavel, no Oeste do Paraná, os policiais encontraram quase uma tonelada de maconha em meio a uma carga de pallets de madeira em um caminhão.

A apreensão foi uma ação conjunta Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), da Polícia Militar (PM) e da Polícia Federal (PF). As equipes receberam informações sobre um veículo que trafegava com possíveis produtos ilícitos.

O motorista alegou desconhecer a presença das drogas na carga e que não sabia o local exato da entrega. Ele, a carga e o caminhão foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal.