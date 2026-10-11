Motorista foge após batida que terminou em morte na BR-116; vídeo mostra momento da colisão

Um acidente na noite deste sábado (10) terminou com uma morte na Região Metropolitana de Curitiba. Imagens da Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostram o momento em que o um Ford Fusion se aproxima em alta velocidade e atinge a traseira de um Volkswagen Gol na BR-116, em Mandirituba.

O veículo que foi atingido acabou pegando fogo e o motorista morreu carbonizado. O Instituto Médico Legal (IML) ainda vai identificar a vítima.

No outro carro estavam cinco pessoas. O motorista e um dos passageiros fugiram a pé, antes da chegada das equipes de socorro. Os demais ficaram, receberam atendimento e foram encaminhadas para o hospital com ferimentos leves.

De acordo com a PRF, o condutor do Fusion, de 31 anos, estava em alta velocidade no quilômetro 141 da rodovia, em um trecho que indicava o limite de 60 km/h. Com relatos de testemunhas, os policiais conseguiram identificar o suspeito e o localizaram em Mandirituba nas primeiras horas deste domingo (11).

As testemunhas ainda relataram que ele tinha saído de uma festa, onde consumiu bebida alcoólica. O motorista confirmou, mas se recusou a realizar o bafômetro e foi autuado. A PRF afirmou que o homem possui a carteira de habilitação AE, que pode dirigir todos os tipos de veículos e está registrado como motorista profissional.

Ele também sofreu ferimentos com a batida e foi encaminhado ao hospital, e deve permanecer internado com escolta dos policiais. O homem deve ser indiciado por homicídio, embriaguez ao volante e fuga do local do acidente.